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Haberler Manisa Bu kadarı da pes! Hızlı tren şantiyesinden 1 ton demir çaldılar

Bu kadarı da pes! Hızlı tren şantiyesinden 1 ton demir çaldılar

Ankara-İzmir arası hızlı tren projesinin Manisa'daki şantiyesinden 1 ton demir çalarak hurda dükkanına satan 6 hırsız jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

İHA
Bu kadarı da pes! Hızlı tren şantiyesinden 1 ton demir çaldılar

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca, Alaşehir ilçesinde bulunan Hızlı Tren Şantiyesinden son günlerde demir hırsızlığı yapıldığı duyumu alınması üzerine Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmasında, hırsızlık olayını M.D., A.K., A.D., Y.D., B.D. ve S.G. isimli şahısların gerçekleştirdiği ve çaldıkları demirleri Salihli ilçe merkezindeki A.M. isimli bir hurda dükkanına sattığını tespit etti.

T.Ç. isimli şahsa ait hurda dükkanında bulunan çalıntı 1 ton demir sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli 6 şahsın, Alaşehir Adliyesindeki işlemlerine devam edildiği bildirildi.

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