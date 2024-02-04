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Haberler Manisa Tavuk çiftligindeki zehir imalathanesi çökertildi

Tavuk çiftligindeki zehir imalathanesi çökertildi

SERKAN ÖZCAN
Tavuk çiftligindeki zehir imalathanesi çökertildi
Manisa'da polisin istihbarat çalışmaları sonucunda Gürcistan'dan uyuşturucu imal makinesi parçaları ve hammadde getirerek Turgutlu'da eski bir tavuk çiftliğinde imalathane kuran çetenin diğer illere de sevkiyat yaptığı belirlendi. Operasyonda tavuk çiftliği ve 9 adreste yapılan aramalarda 358 bin 858 adet sentetik ecza hap, 122 kilogram toz halinde uyuşturucu madde ve 2 hassas terazi ele geçirildi. H.E. (34), M.S. (34), K.B. (27) ve K.D. (54) isimli 4 şüpheli yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
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