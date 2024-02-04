Yangınlara neden olan geri dönüşüm tesisleri kapatıldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Evrenos Mahallesi'nde geçen yıldan beri farklı zamanlarda yangınlara neden olan geri dönüşüm tesisleri, Valiliğin başlattığı çalışma kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce kapatıldı. Manisa Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Yunusemre sınırları içerisinde geri dönüşüm tesislerinde meydana gelen yangınlar sonrası bahsi geçen tesislerde işlemler Valiliğimiz koordinesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve kolluk birimlerimiz tarafından takip edilmektedir" denildi.