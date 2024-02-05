Aile arasındaki kavgada 10 yaşındaki çocuk başından vurularak öldürüldü

Manisa'da 2 Şubat Cuma günü Akhisar ilçesine bağlı Hacıishak Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre aile içinde çıkan silahlı kavgada 10 yaşındaki Nazım Kaya, başından vuruldu. Ağır yaralı olarak Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen Nazım Kaya hayatını kaybetti. 10 yaşındaki Nazım Kaya, Yıldız Camisinde düzenlenen cenaze töreni sonrasında Akhisar Yeni Mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan silahlı kavga sonrası gözaltına alınan ve hayatını kaybeden Nazım Kaya'nın kuzenleri olduğu öğrenilen P.D. ve P.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.