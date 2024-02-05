MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Dev mitinge AK Parti'nin ve MHP'nin 17 ilçe belediye başkan adayı da katıldı.

'İSTİKRAR SÜRSÜN'

MANİSALILARA çağrı yapan Bahçeli, "Özgür bey sokağı adres gösteriyor. Demlenmiş CHP komaya girmiş, kontrolden çıkmış. Manisa'nın evladı olan bir Özgür'e özgürce sahip çıkın, demlenmiş siyasetten uzaklaşmasını temin edin" dedi.

Bahçeli, "5 yıl önce Manisa'yı ehline emanet ettiniz. 8 ay önce Manisa'ya sahip çıktınız. Bizi hiçbir zaman mahcup etmediniz. 56 gün sonra yerel seçimler yapılacak. İnanıyorum ki Manisa varlığına ve birliğine ipotek koydurmayacaktık" dedi. Cumhur İttifakına destek çağrısı yapan Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve ilçe adaylarına oy verilmesini istedi. Konuşmasında Gaziemir'de öldürülen taksiciye de değinen Devlet Bahçeli, aileye baş sağlığı diledi, katilin vatandaşlıktan çıkarılması çağrısı yaptı.