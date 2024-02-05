Husumetlisi tarafından camide öldürüldü

MANİSA'NIN Saruhanlı ilçesinde sabah namazı için camiye giden esnaf Feyzi Yılmaz (33), ilçede berberlik yapan İbrahim Genç (41) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olay Saruhanlı ilçesindeki Merkez Camisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Sabah namazı için camiye giden Feyzi Yılmaz, husumetlisi olan İbrahim Genç tarafından cami içinde namaz sırasında kalbinden bıçaklandı.

İbrahim Genç

'PİŞMAN DEĞİLİM'

İHBAR üzerine olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Feyzi Yılmaz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İbrahim Genç ise olayda kullandığı bıçakla birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Fevzi Yılmaz

Pazarcı olan Feyzi Yılmaz'ın kendisini sürekli ölümle tehdit ettiğini iddia eden Genç, ifadesinde, "O hasta ruhlu beni öldürecekti. Sürekli tehdit ediyordu. Ben yapmasam o beni öldürecekti. Camide öldürmeyi planladım. Takip ettim ve namaza başlamasını bekledim. Yanımda getirdiğim bıçağı kalbine sapladım, pişman değilim" dediği öğrenildi. İbrahim Genç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.