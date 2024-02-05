  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da cami avlusundaki bıçaklı kavga kamerada

Manisa'da cami avlusundaki bıçaklı kavga kamerada

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sabah namazı sonrası cami avlusunda iki arkadaş arasında çıkan tartışmada 1 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Sabah namazına birlikte giden pazarcı Feyzullah Demir ile berber İbrahim G. arasında tartışma çıkmış, bıçakla ağır yaralanan Demir hayatını kaybetmişti.

İHA
Manisa’da cami avlusundaki bıçaklı kavga kamerada

Olay, 3 Şubat Cumartesi günü Saruhanlı ilçesi Çarşı Merkez Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah namazına birlikte giden pazarcı esnafı Feyzullah Demir (36) ile berber esnafı İbrahim G. (35) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle İbrahim G., yanındaki bıçakla arkadaşına saldırdı.

Aldığı bıçak darbeleri nedeniyle Feyzullah Demir kanlar içinde yere yığılırken, İbrahim G. olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Feyzullah Demir hayatını kaybederken, İbrahim G. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İbrahim G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İbrahim G.'nin psikolojik tedavi gördüğü, Feyzullah Demir'in ise hafif otizmli olduğu öğrenildi. Öte yandan camide yaşanan bıçaklı saldırı anının güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA