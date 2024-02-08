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Haberler Manisa Kamyondan düşen iş makinesi park halindeki otomobili kağıt gibi ezdi

Kamyondan düşen iş makinesi park halindeki otomobili kağıt gibi ezdi

Manisa'da tırın dorsesindeki iş makinesi, dorsenin kapaklarının açılması sonucu rampa aşağıya düşerek park halindeki otomobili ezdi. Meydana gelen olayda ölen veya yaralanan olmadı.

İHA
Kamyondan düşen iş makinesi park halindeki otomobili kağıt gibi ezdi

Manisa'da Alaşehir'in Uluderbent Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında tırın dorsesinde bulunan iş makinesi, Uluderbent Mahallesi Sabancı rampasından çıktığı sırada arka kapaklarının açılması sonucu, rampa aşağıya düştü. Rampa aşağı boşta giden iş makinesi önce yol kıyısında bulunan elektrik direğini devirdi ardından da E.Y.'ye ait park halindeki otomobili ezerek durabildi.

Olay anında yoldan her hangi bir aracın geçmemesi yaşanabilecek bir faciayı önledi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürürken, otomobilin kağıt gibi ezilmesi dikkat çekti.

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