Manisa’daki tefeci operasyonunda 3 kişiye gözaltı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce dün silah ve mühimmat kaçakçılığı ve tefecilikle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 25 milyonluk çek ve senet ile birlikte 170 adet boş senet ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce 7 Şubat Çarşamba Günü 3 şahsa yönelik yapılan operasyonda, 102 adet tabanca fişeği, 27 adet toplam 21 milyon 181 bin 500 TL'lik senet, 5 adet toplam 4 milyon 160 bin TL'lik çek, 170 adet boş senet, 1 adet PKK'ya ait doküman, 4 adet cep telefonu, 1 adet bıçak ele geçirildi. Ele geçirilen materyallere jandarma tarafından el konulurken, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli tahkikata başlandığı açıklandı.