Manisa’da PKK operasyonu: 2 kişi yakalandı

Manisa'da PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğu belirlenen M.R.M. ve B.M. isimli şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar, dijital materyaller ve örgüt propagandası içeren yayınlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.M. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.R.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.