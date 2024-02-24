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Haberler Manisa TIR’a arkadan çarptıkları otomobil mezarları oldu

TIR’a arkadan çarptıkları otomobil mezarları oldu

KENAN MOLLA
TIR’a arkadan çarptıkları otomobil mezarları oldu
Manisa'nın Akhisar ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken biri ağır 2 kişi de yaralandı. Kaza, Cengiz A. idaresindeki otomobilin, Beyoba Mahallesi istikametine seyir halindeyken, Gölmarmara'dan Çevre Yolu istikametine gitmekte olan M.R.C. (26) idaresindeki TIR ile çarpışmasıyla meydana geldi. Sürücü Cengiz A. (56) ağır yaralanırken, araçta bulunan Hafize Akalın (56), Fatma D. olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Ayşe Dedeoğlu ise yapılan tüm müdahalelere kurtarılmadı.
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