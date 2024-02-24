TIR’a arkadan çarptıkları otomobil mezarları oldu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken biri ağır 2 kişi de yaralandı. Kaza, Cengiz A. idaresindeki otomobilin, Beyoba Mahallesi istikametine seyir halindeyken, Gölmarmara'dan Çevre Yolu istikametine gitmekte olan M.R.C. (26) idaresindeki TIR ile çarpışmasıyla meydana geldi. Sürücü Cengiz A. (56) ağır yaralanırken, araçta bulunan Hafize Akalın (56), Fatma D. olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Ayşe Dedeoğlu ise yapılan tüm müdahalelere kurtarılmadı.