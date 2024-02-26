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Haberler Manisa Güldeniz’in acı sonu

Güldeniz’in acı sonu

SERKAN ÖZCAN
Güldeniz’in acı sonu

Manisa Alaşehir'de bir apartmanın 4. katında yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı daireye, itfaiye merdiveniyle ulaşan ekipler, söndürme çalışmaları sonunda yangını kontrol altına aldı. Yangın söndürülünce içeriye giren itfaiye ekipleri korkunç manzarayla karşılaştı.

SIĞINDIĞI DOLAPTA ÖLDÜ

Yatak odasındaki dolabın içinde 21 yaşındaki Güldeniz Aşcı'nın cansız bedeni vardı... Ekiplerin yaptığı detaylı incelemede, genç kızın dışarıya çıkmak için çabaladığı, kapıya ulaşamayınca da alevlerden korunmak için elbise dolabının içine girdiği ve orada öldüğü anlaşıldı.

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