BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Manisa mitinginde halka hitap etti. "Manisa'ya geçtiğimiz mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı'na Cumhurbaşkanlığında yüzde 50, milletvekilliğinde yüzde 49 oy oranıyla verdimi destek için teşekkür ediyorum" diyerek sözlerine başlayan Başkan Erdoğan, "Cumhur İttifakı, Allah'ın izniyle 31 Mart'ta Manisa'da yeni bir destan yazacaktır" dedi.

'PROGRAMLARI DA YOK'

BAŞKAN Erdoğan şöyle konuştu: "İnşallah yaklaşık 1 ay sonra sandıkları hep beraber patlatmaya hazır mıyız? Kendi partisine sözünü geçiremediği halde borusunu burada öttürmeye heveslenen birileri var. Buradan kendisine sesleniyorum, hiç merak etmesin, kendini boşuna paralamasın, boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakın. Söyleyecek hiçbir sözü, ortaya koyacak hiçbir vizyonu ve programı olmayanlar sadece konuşur, bağırır, çağırır ve gider. Biz ise 81 vilayetimizin tamamıyla birlikte Manisa'mızı da Türkiye Yüzyılı belediyeciliğiyle buluşturmayı amaçlıyoruz. Bunun için Cumhurbaşkanıyla, bakanlıklarıyla, kurumlarıyla, belediyelerimizle el ele vererek şehirlerimizi, müreffeh hale getirecek adımları atıyoruz."

'ADAYLARIMIZ ŞEFFAF'

"31 Mart için kurulan kirli ittifakların farkındayız" diyen Erdoğan, "Son dakika oynanan oyunların, listelerde yapılan değişikliklerin ne anlama geldiğini milletimiz biliyor. Bunlarda mertliğin, delikanlılığın, harbiliğin ve hasbiliğin zerresi olmadığı için her işlerini gizli saklı yapmayı adet edindiler. Cumhur İttifakı, AK Partisiyle, Milliyetçi Hareket Partisiyle, belediye başkan adaylarıyla, belediye meclis üyesi adaylarıyla tüm şeffaflığıyla ortadadır. Bu ittifakın gizli saklı hiçbir gündemi, pazarlığı, hedefi yoktur. Her şey milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir. Peki, CHP'nin kurduğu ittifaklarda böyle bir açıklık var mı? Hatırlarsanız eski CHP genel başkanının kurdukları masa dışındaki bir parti genel başkanıyla yaptığı pazarlığı seçimden sonra ortaya çıkmıştı. Kadınlarımızın, gençlerimizin, çalışanların, emeklilerimizin beklentileri, hayalleri, hakları bu kifayetsiz muhterislerin insafına bırakılamaz" diye konuştu.

'İŞLERİ YALAN VE İFTİRA'

BU muhalefet anlayışının, bu muhalefet politikasının Türkiye'ye verecek hiçbir şeyi olmadığını da sözlerine ekleyen Başkan Erdoğan, "Allah göstermesin bunların ellerine fırsat geçerse ülkemiz elindekilerden de olur. Muhalefet tarafı yalan ve iftira ile kafaları karıştırmaya çalışır, sadece kendi küçük menfaatlerini korumaya bakar" dedi.

'MANİSALI ÇİFTÇİLERİMİZİ YATIRIMLARLA DESTEKLEDİK'

SON 21 yılda Manisa'ya 33 baraj, bir içme suyu tesisi, 47 sulama tesisi, 77 dere ıslahı projesi, 11 gölet, 14 yer altı depolama tesisi, 2 hidroelektrik santrali kazandırıldığını belirten Başkan Erdoğan, "Manisalı çiftçilerimizi 28 milyar lira tutarında tarımsal hibeyle ve yatırımla destekledik. Sanayi ve teknolojide 4 yeni OSB, bir teknopark, 32 Ar-Ge merkezi ve 6 tasarım merkezi kurduk. Soma OSB'nin inşasına da başladık. İstihdamı desteklemek için Manisa'daki işverenlere yaklaşık 9 milyar lira tutarında prim teşviki verdik. Ankara ve Manisa el ele verecek, buradaki hizmetler artarak yoluna devam edecek" diye konuştu.