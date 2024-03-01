“Şehrimizi esnaflarla birlikte canlandıracağız”

CUMHUR İttifakı'nın Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Yavuz Kurt, seçim kampanyası kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek şehir sakinleriyle bir araya geldi. Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, Kurt'un esnaf ziyaretleri hem ticaretin nabzını tutma hem de vatandaşların sorunlarını dinleme fırsatı sundu. Yavuz Kurt, esnaf ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada, "Şehrimizin ticaret hayatını canlandırmak ve esnafımızın yanında olmak için buradayız. Yerel yönetimde gerçekleştireceğimiz projelerle, şehrimizi daha yaşanabilir bir yer haline getireceğiz" dedi.