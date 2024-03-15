Eski eşinden öğrendiği tamir işi mesleği oldu

MANİSA'DA, Neziha Görgülü'nün (38) eşine zaman zaman yardımcı olurken öğrendiği cep telefonu tamiri, boşanmalarının ardından mesleği oldu. Kursa giderek elektronik eşya tamirinde kendini geliştiren Görgülü, Manisa'nın bilinen tek kadın telefon tamircisi olarak dikkat çekiyor. Şehzadeler ilçesinde yaşamını sürdüren 2 kız çocuğu annesi Neziha Görgülü, 16 yıllık eşinden 4 yıl önce boşandı. Görgülü, boşandığı cep telefonu dükkanı işleten eşine zaman zaman yardımcı olurken öğrendiği cep telefonu tamirini, kendi ayaklarının üzerinde durabilmek için meslek olarak yapmaya karar verdi. Görgülü, "Dükkanıma ilk girenler beni görünce tepkileri farklı oluyor. Kadınların el becerisi erkeklerden daha çok. Parmakları daha naif" dedi.