  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da palalı ve satırlı kavga! Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı

Manisa'da palalı ve satırlı kavga! Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde geçtiğimiz hafta 2 grup arasında çıkan pala ve satırların kullanıldığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir kişinin pala ile etrafındakileri vurduğu görüldü.

DHA
Manisa’da palalı ve satırlı kavga! Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, bir hafta önce iki grup arasında çıkan pala ve satırlı kavganın kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 10 Mart'ta 16.30 sıralarında Avni Gemicioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde karşılaşan iki grup genç, bir süre konuştuktan aralarında kavga çıktı. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada, taraflar ellerinde pala ve satırlarla birbirine saldırdı. Bir hafta önce yaşanan kavga anına ilişkin kamera görüntüsü ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin pala ile etrafındakilere vurduğu görülürken, arbede sırasında tarafların tekme ve yumruklarla da birbirlerine saldırdıkları görüldü.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA