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Haberler Manisa Başkan adayı Ergün: İlçelere kreş inşa edeceğiz

Başkan adayı Ergün: İlçelere kreş inşa edeceğiz

CÜNEYT HASÇELİK
Başkan adayı Ergün: İlçelere kreş inşa edeceğiz
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa'nın tüm ilçelerine yeni çocuk gündüz bakım evi ve kreş inşa edilecek. Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün de, "Çocuklarımıza sevgi dolu bir eğitim yuvası sunmak, ailelerimize ekonomik olarak katkı sağlamak için gündüz bakım evi ve kreş inşa etmeye devam edeceğiz" dedi. İnşa edilecek kreşlerin içerisinde etkinlik sınıfları, spor ve dans stüdyoları, müzik, robotik kodlama, görsel sanat atölyeleri, yemekhane ve ortak alanlarda performans amfileri yer alacak. Başkan Ergün, "Çocuklarımıza sevgi dolu bir eğitim yuvası sunmak, ailelerimize ekonomik olarak katkı sağlamak için gündüz bakım evi ve kreş inşa etmeye devam edeceğiz. İlimizde ihtiyaç duyulan her bir projeyi hayata geçirmeye, hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz" dedi.
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