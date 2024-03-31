Manisa’da varil içinde sentetik hap ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kovalamaca sonucu durdurulan hafif ticari araçta çok sayıda sentetik hap ile sentetik hap yapımında kullanılan madde ele geçirildi. Sürücülüğünü H.B.E. isimli şahsın yaptığı araçta yapılan aramalarda 2 adet varil içerisinde kapsüllenmeye hazır vaziyette 50 kilogram ağırlığında sentetik hap yapımında kullanılan toz ham madde, 200 bin adet sentetik ecza hapı, 7 bin 500 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında gözaltına alınan H.B.E. isimli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.