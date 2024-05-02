Acılı babanın feryadı yürekleri sızlattı

MANİSA'NIN Alaşehir ilçesi Yeni Mahalle Mahallesi meydana gelen olayda iddiaya göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Hamza Demirkıran (24), henüz belirlenemeyen sebepten dolayı eşi ve biri 18 aylık diğeri ise 4 yaşındaki 2 çocuğunun annesi Buse Demirkıran'ı başından tüfekle vurdu. Daha sonra yaşadıkları iki katlı apartmanın çatısına çıkan şahıs, aynı tüfekle intihar etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Buse Demirkıran'ın cenazesi memleketi Denizli'ye getirildi. Buse Demirkıran'ın babası Zeki Geçgel ise gözyaşlarını tutamayıp, "Çocuklarına sahip çıkacağım, onları kimsesiz bırakmayacağım" diye feryat ett