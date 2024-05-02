Bağ evinde kıskançlık dehşeti

MANİSA'NIN Alaşehir ilçesinde eşinden boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 2 çocuk annesi Gözde Yılmaz (27), 1 yıldır birlikte yaşadığı Süleyman Yörükoğlu (33) ile gittikleri bağ evinde silahlı saldırıya uğradı.

Süleyman Yörükoğlu'nun daha önce de kocasından ayrılmadığı için Yılmaz'a defalarca şiddet uyguladığı öğrenildi.

KISKANÇLIK yüzünden tartıştığı Yılmaz'ı tüfekle vurduktan sonra sürükleyerek bahçedeki kuyuya atan Yörükoğlu, ardından aynı tüfekle kendi canına kıydı.

Genç kadının olay öncesi arkadaşını arayıp yardıma çağırdığı öğrenildi.

Talihsiz kadının cansız bedeni, bahçedeki kuyudan çıkarıldı.