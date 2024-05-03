Cesedi polis lojmanında bulunmuştu! Yeşim’in ailesinden o iddialara tepki

PSİKOLOJİK TEDAVİ ALIP ALMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

'Kadına karşı kasten öldürme' ve 'kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanması süren Yıldız'ın, 21 Mart'taki son duruşmada ifade ettiği Akbaş'ın çocuk yaşlarda dayısı tarafından tacize uğradığı için psikolojik sorunlar yaşadığı, bu nedenle intihar ettiği iddiası ve psikolojik tedavi alıp almadığı araştırılıyor.

Öte yandan olaydan hemen sonra Yıldız'a odayı toplamasına yardım edip, üzerini değişerek, elindeki ve tırnak aralarında bulunan kanı silmesi için kolonya dökerek yardım ettiği öne sürülen 3 polis memuru hakkında şikayetçi olundu. Duruşma sonrasında mahkeme salonundan çıkan ve Akbaş için 'Yaktı oğlumun başını o.....' hakaretinde bulunduğu iddia edilen Doğan Can Yıldız'ın annesi Mürüvet Yıldız hakkında da ayrıca suç duyurusunda bulunuldu.

Anne Aysun Akbaş ise iddiaları yalanladı. Yıldız'ın, Akbaş ve dayısı hakkında iftira attığını dile getirerek, kızının kesinlikle bu nedenle psikolojik tedavi görmediğini söyledi. Öte yandan anne Akbaş, Yıldız'ın en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.