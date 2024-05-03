Marmara Gölü’nü kurtaracak proje tamamlandı

MANİSA'DA TİGEM'e tahsis edilen Marmara Gölü'nü kurtaracak olan projenin ihalesinin tarihi belli oldu. Projeyle Bozdağ'dan Marmara Gölü'ne su verilmesi planlanıyor. DSİ 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi, "Proje başladıktan sonra ne kadar su veririz, ne kadar potansiyeli var, o belirlenecek" dedi. Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarında 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, son yıllarda kuraklık ve su kaybı nedeniyle kurudu. Zemininde derin yarıkların oluştuğu göl, ayrıca çiftçilerce işgal edilip tarıma açıldı. Türkiye'nin ilk iklim davasına konu olan ve su tutana kadar TİGEM'e tahsis edilen gölü kurtaracak proje tamamlandı. Devlet Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi, projenin 9 Mayıs'ta ihaleye çıkacağını duyurdu.