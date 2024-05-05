Yunusemre’de Çerçi’nin eşyalarını alması engellendi

MANİSA Yunusemre Belediyesi'nin eski başkanı Mehmet Çerçi, eski makamındaki eşyaların kendisine ait olduğunu belirterek, eşyanın alınması için partili bir kişiyi belediyeye gönderdi. Belediyeye gelen ve güvenlik görevlileri tarafından binaya alınmayan, CHP'lilerin ve belediye başkan yardımcılarının geri çevirdiği kişi, eşyaları alamadan geri döndü. Çerçi'nin talimatıyla belediyeye gelen AK Parti Yunusemre İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düden, kapı önünde güvenlik görevlileri tarafından belediyeye alınmadı. Daha sonra kapı önünden uzaklaştırılan Düden, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu, Haydar İzci ve Özge Arslan ile görüştü. Resmi belgeleri sorulan Düden, 'Elçiye zeval olmaz' derken, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu, olayın hukuksal boyuta taşınması gerektiğini belirterek "Başvuruları yapın, belgeyi sunun ondan sonra gelin" ifadelerini kullandı.