  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Yunusemre’de Çerçi’nin eşyalarını alması engellendi

Yunusemre’de Çerçi’nin eşyalarını alması engellendi

HABER MERKEZİ
Yunusemre’de Çerçi’nin eşyalarını alması engellendi
MANİSA Yunusemre Belediyesi'nin eski başkanı Mehmet Çerçi, eski makamındaki eşyaların kendisine ait olduğunu belirterek, eşyanın alınması için partili bir kişiyi belediyeye gönderdi. Belediyeye gelen ve güvenlik görevlileri tarafından binaya alınmayan, CHP'lilerin ve belediye başkan yardımcılarının geri çevirdiği kişi, eşyaları alamadan geri döndü. Çerçi'nin talimatıyla belediyeye gelen AK Parti Yunusemre İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düden, kapı önünde güvenlik görevlileri tarafından belediyeye alınmadı. Daha sonra kapı önünden uzaklaştırılan Düden, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu, Haydar İzci ve Özge Arslan ile görüştü. Resmi belgeleri sorulan Düden, 'Elçiye zeval olmaz' derken, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu, olayın hukuksal boyuta taşınması gerektiğini belirterek "Başvuruları yapın, belgeyi sunun ondan sonra gelin" ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA