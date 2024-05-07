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Haberler Manisa Manisa'da ev yangını: 1'i ağır 5 yaralı

Manisa'da ev yangını: 1'i ağır 5 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan 3 katlı binanın ikinci katında henüz sebebi belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Alevlerin teslim olduğu binada 1'i ağır toplam 5 kişi yaralandı. Öte yandan yangınla ilgili ekiplerin incelemeleri devam ederken bir itfaiye erinin de yangına müdahale sırasında hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

İHA
Manisa’da ev yangını: 1’i ağır 5 yaralı

Yangın bugün saat 09.45 sıralarında Turgutlu ilçesi Şehitler Mahallesi Gaffar Okkan Sokak Numara 28'de bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Komşuların dumanları fark etmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İkinci katta çıktığı tahmin edilen ve henüz sebebi belirlenemeyen yangında ikinci katta bulunan Hatice Kübra Kaplan (22), Alpaslan Kaplan (3) ve Abdülkadir Özgür (20) yaralandı.

Manisa’da ev yangını: 1’i ağır 5 yaralı

Ekipler ve vatandaşların yardımıyla yaralılar evden çıkarılarak ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangının sıçradığı üçüncü katta bulunan Nevin Ata ve oğlu Hüseyin Ata ise Turgutlu'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Üçüncü katta bulunan yaralıların durumlarının hafif olduğu ve hafif şekilde dumandan etkilendikleri öğrenildi.

Manisa’da ev yangını: 1’i ağır 5 yaralı

Meydana gelen yangında ikinci katta bulunan Hatice Kübra Kaplan'ın ise durumunun ciddi olduğu ve tedavisine yoğun bakım servisinde devam edildiği öğrenildi. Yangınla ilgili ekiplerin incelemeleri devam ederken bir itfaiye erinin de yangına müdahale sırasında hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Manisa’da ev yangını: 1’i ağır 5 yaralı

O anları anlattı
Olay yerinde kurtarma çalışmalarına destek veren mahalle sakinlerinden Eyüp Celep ise yangın anlarını şöyle anlattı: "Ben karşı komşuları oluyorum, yangını gördüm hemen koştum, itfaiyecilerle yukarıya çıktık yukarıda bir bayan olduğunu söylediler, küçük çocuğu çıkarmışlardı zaten itfaiyeciler sonra diğer bayanı çıkardılar. Bizler de yardım ettik, 112 sağlıkçılara teslim ettik. Dumandan da çok etkilendiler Allah yardımcıları olsun."

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