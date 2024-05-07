Manisa’da ev yangını: 1’i ağır 5 yaralı

O anları anlattı

Olay yerinde kurtarma çalışmalarına destek veren mahalle sakinlerinden Eyüp Celep ise yangın anlarını şöyle anlattı: "Ben karşı komşuları oluyorum, yangını gördüm hemen koştum, itfaiyecilerle yukarıya çıktık yukarıda bir bayan olduğunu söylediler, küçük çocuğu çıkarmışlardı zaten itfaiyeciler sonra diğer bayanı çıkardılar. Bizler de yardım ettik, 112 sağlıkçılara teslim ettik. Dumandan da çok etkilendiler Allah yardımcıları olsun."