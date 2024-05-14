  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Göçmen kaçakçılarının Yunanistan bileti bin 500 Dolar

Göçmen kaçakçılarının Yunanistan bileti bin 500 Dolar

Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak göçmenleri taşıyan 5 kişi ile 31 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Kaçak göçmenlerin kişi başı bin 500 dolar karşılığında, Uşak'tan İzmir Dikili ilçesine, buradan botlar ile Yunanistan'a götürüleceği öğrenildi.

İHA
Göçmen kaçakçılarının Yunanistan bileti bin 500 Dolar

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Salihli Kom Grup Amirliği ekiplerince göçmen kaçakçılığına karşı Salihli'de operasyon düzenlendi. Operasyonda kaçak göçmenleri taşıyan 5 kişi ile 31 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yapılan soruşturmada, kaçak göçmenlerin kişi başı bin 500 dolar karşılığında, Uşak'tan İzmir Dikili ilçesine, buradan su botları ile Yunanistan'a götürüleceği tespit edildi.

Kaçak göçmen taşıdıkları tespit edilen U.Ç. (33), B.B. (36), O.G. (33), T.Ç. (30), R.D. (29) isimli 5 araç sürücüsü gözaltına alındı. Şahısların üst aramasında suçtan elde edildiği değerlendirilen 107 bin 500 lira paraya, şahısların araçlarına ve cep telefonlarına el konuldu.

Olayda yakalanan 31 kaçak göçmen hakkında 6458 sayılı Kanun kapsamında sınır dışı işlemlerine başlanıldı.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA