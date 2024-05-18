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Haberler Manisa Manisa’da aranan firari FETÖ üyesi yakalandı

Manisa’da aranan firari FETÖ üyesi yakalandı

KENAN MOLLA
Manisa’da aranan firari FETÖ üyesi yakalandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.C. (34), jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, tutuklandı. Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimlik kontrolü yaptığı esnada M.C. isimli şüpheliyi durdurdu. Kimlik kontrolü yapılan M.C.'nin, FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan firari hükümlü M.C, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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