Can dostu Badem’le korkusuzca uçuyor

MANİSA'NIN Akhisar ilçesinde sokağa terk edilmiş halde bulduğu 'Golden retriever' cinsi köpeği sahiplenerek, 'Badem' ismini koyan yamaç paraşütü pilotu Yasin Oflaz (26), 4 yıldır onunla birlikte uçuyor. 2020 yılında Ege Üniversitesi öğrencisi olan Yasin Oflaz, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçilince memleketi Akhisar'a ailesinin yanına geldi.

"BADEM BENİ SEÇTİ"

BURADA bir süre kalan Oflaz, sokağa terk edilmiş 'Golden retriever' cinsi köpek buldu. Sahiplendiği köpeğe 'Badem' ismini veren Yasin Oflaz, pandeminin bitmesiyle, 2019'da başladığı yamaç paraşütü sporuna geri döndü. Oflaz, yaptığı uçuşlar sonrası 6 yaşındaki köpeği Badem ile birlikte yamaç paraşütü yapmaya karar verdi. Bu zamana kadar Fethiye Ölüdeniz, Milas Ören ve Balıkesir'de köpeğiyle uçuş gerçekleştiren Oflaz, Badem ile Bursa'da da uçuş gösterisi yaptı.

Yasin Oflaz, 'Chucky' karakterinin kostümünü giydirip uçuş kabinine bağladığı köpeği Badem ile birlikte Fadıllı pistinde yaptığı hazırlıkların ardından metrelerce yükseklikten atladı. 20 dakika süren uçuşun ardından, Badem ile piste inen Oflas, kendisini ve köpeğini görenlerin şaşkınlığı ile karşılaştı. Aralarında büyük bir bağın oluştuğunu ifade eden Oflaz, "Köpek sahibini seçer' diye çok güzel bir söz vardır. Uçuş hazırlıkları sırasında yanıma koşup havlıyordu. Ben de köpeğimle uçmaya karar verdim. Şimdi, birlikte uçup festivallere katılıyoruz. Birlikte güzel anılar biriktirip, eğlenmiş oluyoruz. Havalandığımızda çok sakin duruyor. Ayrıca, arabaya, motosiklete binmeye bayılıyor" diye konuştu.