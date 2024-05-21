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Haberler Manisa İşçi midibüsleriyle otobüs çarpıştı: 35 kişi yaralandı

İşçi midibüsleriyle otobüs çarpıştı: 35 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen feci kazada fabrikalara personel taşıyan iki midibüs ile bir otobüs çarpıştı. Yaşanan trafik kazası sonucu 3 araçta bulunan çok sayıda kişi yaralandı.

AA
İşçi midibüsleriyle otobüs çarpıştı: 35 kişi yaralandı

İzmir'deki fabrikadan Turgutlu'ya işçi taşıyan Suat Demir yönetimindeki 45 ADY 420 plakalı midibüs, Hasan Özdemir idaresindeki 45 J 6542 plakalı midibüs ile Levent Ilgaz yönetimindeki 45 ADJ 098 plakalı otobüs, İzmir-Turgutlu kara yolu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Viyadüğü geçişinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada araçlardaki 35 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.

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