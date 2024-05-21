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Haberler Manisa İşçi midibüsleriyle otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

İşçi midibüsleriyle otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen feci kazada fabrikalara personel taşıyan iki midibüs ile bir otobüs çarpıştı. Yaşanan trafik kazası sonucu 3 araçta bulunan çok sayıda kişi yaralandı.

AA
İşçi midibüsleriyle otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 45 J 6542 plakalı midibüs, 45 ADY 420 midibüs ve 45 ADJ 098 plakalı otobüs, İzmir-Turgutlu kara yolu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi viyadüğü geçişinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. OSB'deki fabrikalara personel taşıdığı belirtilen üç araçtaki çok sayıda işçi yaralandı. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan işçilere müdahale etti.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle viyadük, Turgutlu yönünde trafiğe kapandı.

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