Konserde kan aktı

Manisa Akhisar'da Çağlak Festivali kapsamında Gölet Alanı'nda düzenlenen Simge konserinde husumetli olan Şahabettin Denizhan, Ahmet Denizhan Yücel Akkuş, Mert Tekbıçak ve Soner Dindar isimli gençler karşılaştı. Daha önceden yaşanan bir kavgadan kaynaklı araları iyi olmayan gençler arasındaki sözlü tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü.

Manisa'da Simge konseri sonrasında iki grup arasında kavga çıktı. Valilikten gelen açıklamaya göre olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Her iki guruptaki gençler bıçaklarını çekerek birbirlerine rastgele saldırmaya başladı. Bir anda kan gölüne dönen alandaki yirmi kişilik kavgaya olay yerine yakın bulunan polis ekipleri müdahale etti. Ekipler iki grubu ayırmaya çalıştı.

Şahabettin Denizhan yaşamını yitirdi.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Gençlerin birbirlerinden ayrılmaması ve bıçaklı kavgaya devam etmesi üzerine bir polis memuru havaya ateş ederek bazı gençlerin kavgayı bırakarak kaçmasını sağladı. Fakat bu esnada elindeki bıçağı bırakmayarak saldırmaya devam eden Şahabettin Denizhan kendisini uyaran polis memuruna doğru saldırınca bacaklarından vurularak durduruldu. Yaralanan şahıslar hastaneye kaldırıldı.

Simge

Polisin bacaklarına ateş ettiği Şahabettin Denizhan ve bıçak darbeleri sebebiyle ağır yaralanan Yücel Akkuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgaya karışan ve yaralanan Mert Tekbıçak ve Ahmet Denizhan'ın hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Öte yandan Şahabettin Denizhan'ın saldırısını bertaraf etmek üzere ateşli silah kullanmak suretiyle müdahalede bulunan görevli polis memuru Ö.G. de gözaltına alındı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da açıklama yaptı: "Gerçekleşen üzücü olaylar sebebiyle, Madrigal konseri 2 Haziran Pazar akşamına ertelenmiştir."