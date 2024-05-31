Valilik duyurdu! Manisa’da o tarihlerde ormanlara giriş yasak

Orman Yasasının 31 ve 32. maddesi kapsamında olan Mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları; ormanı etkileyebilecek yangınlara karşı gerekli önlemleri alarak, söndürme ve koruma ekiplerini kuracaklar ve orman aralarında koruma bandı oluşturacaklardır. Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. - TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecekler, yetkililerce istenilmesi durumunda hattaki enerjiyi keseceklerdir. Belediyeler, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır. Orman İdaresi, Jandarma ve Emniyet Birimlerince oluşturulan devriye sistemi etkin bir şekilde uygulanacak, gerekirse Kaymakamların emirleri ile tüm kamu personel ve imkanlarından önleyici hizmetler (devriye, kontrol vb.) ile yangınlara karşı müdahalede yararlanılabilecektir. Yangın ihbarı ücretsiz 112 Acil Çağrı Merkezine yapılabilecektir. Manisa Valiliğince yukarıda alınmış olan düzenleme ve önlemlere tüm ilgililerin uymalarını, işbu karar ve önlemlerin uygulanmasına karşı çıkan, zorluk gösteren ya da uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66. maddesi ve 5326 sayılı Kabahatlar Kanununun 32. maddesine göre işlem yapılacaktır" denildi.