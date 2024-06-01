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Haberler Manisa Manisa'da zirai alanda korkutan yangın! Havadan ve karadan müdahale

Manisa'da zirai alanda korkutan yangın! Havadan ve karadan müdahale

Manisa'in Alaşehir ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile mahalle sınırında durduruldu. Rüzgarın da etkili olduğu alanda 4 uçak ve 1 helikopter müdahalede bulunuyor.

İHA
Manisa’da zirai alanda korkutan yangın! Havadan ve karadan müdahale

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Manisa-Uşak il sınırında bulunan zirai alanda başlayan yangın büyük zarara neden oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin müdahale ettiği yangının evlere sıçramaması için çalışmalar sürüyor.

Yangın Manisa'nın Alaşehir ilçesi Manisa - Uşak il sınırında bulunan İsmailbey Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre zirai alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla mahalleye doğru ilerlemeye başladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. İsmailbey Mahallesi'ndeki bazı ev ve hayvan ahırlarına da sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sonrası başka evlere sıçramadan mahalle sınırında durduruldu.

Öte yandan rüzgarın da etkili olduğu alanda yangının Battalbey Mahallesi ile yakın mahallelere doğru ilerlediği öğrenildi. 4 uçak 1 helikopter ile yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

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