10 dakikada 2 buçuk kilo kiraz yiyerek altın kazandı

Uluderbent Mahallesi'nin kirazının meşhur olduğunu belirten Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bu bölgede üreticilerimiz alın terlerini akıtarak, bu güzel kirazları yetiştiriyorlar. Biz de her yıl burada festival yaparak hem Uluderbent'in kültürel değerlerini hem de yöresel ürünlerini tanıtmayı hedefliyoruz. 10 dakikada yaklaşık 2 kilogram kiraz yiyen arkadaşlarımız oluyor. Yarışmacılarımız gayet güzel bir performans sergilediler. Birincimiz 2 kilo 450 gram kirazı 10 dakikada yiyerek birinciliği hak etti. Geçen yılki birincimiz bu sene ikinci oldu. Üçüncü de aramıza yeni katılan gençlerden Serkan kaya oldu. Uluderbent'te çiftçilerimiz kiraz yemekte başarılı oldukları gibi gençlerimizi yetiştirmekte de başarılı. Kendilerini tebrik ediyorum, katkılar için teşekkür ediyorum" dedi.