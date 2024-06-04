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Haberler Manisa Kırlangıcın imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Kırlangıcın imdadına itfaiye ekipleri yetişti

HABER MERKEZİ
Kırlangıcın imdadına itfaiye ekipleri yetişti

MANİSA'NIN Alaşehir ilçesi Hacıbey Mahallesi Eski İzmir Caddesi üzerinde bulunan bir ekmek satış reyonunun üstünde bulunan kırlangıç yuvasından düşen yavru kırlangıç ekmek reyonu işletmecisi Rüya Karakuş tarafından fark edildi.

Yavruyu çevre esnafın da yardımıyla yuvasına yerleştirmek isteyen Rüya Karakuş başarılı olmayınca Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiyesinden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yuvadan düşen yavru kırlangıcı merdivenler ait olduğu yuvaya geri bıraktı.

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