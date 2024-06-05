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Sıcaklar Sultaniye üzümlerini vurdu

Manisa'nın dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sofralık Sultaniye Üzüm bağları, aşırı sıcaklardan büyük zarar gördü. Hava sıcaklıklarının 45 dereceye ulaştığı ilçede, insanlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamayı tercih ederken, kavurucu sıcaklar meyve ve üzüm bağlarında ciddi hasara yol açtı.

İHA
Sıcaklar Sultaniye üzümlerini vurdu

Manisa'nın dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sofralık Sultaniye Üzüm bağları aşırı sıcaklardan etkilendi. Hava sıcaklıklarının 45 dereceye vardığı ilçede insanlar evlerinden zorunlu olmadıkça çıkmazken, sıcak hava çevredeki meyve ve sultaniye üzüm salkımlarında tanelerin yanmasına neden oldu.

Salkımların aşırı sıcaklardan etkilendiğini ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Bu yıl görülmemiş bir sıcaklık var. Üzüm bağlarında salkımlar sıcaklardan etkilendi. Koruk halinde olan salkımların tanelerinde yanıklar var. Bunun sebebi bağlardan aşırı derecede yaprak alınmasından. Bu yıl yaprak iyi para etti. Birde sürgün yapamayan bağların salkımlarında yanıklar var. İlerleyen günlerde salkımlar birer birer elden geçirilerek yanık olan taneleri ayıklanır. Önerim bağların yapraklarını fazla almayın. Gündüz bağ sulamayın mümkünse bağların gece serinde sulanması gerekir. Bu sıcaklardan ızgara veya çift sürümü yapmayın." dedi.

Öte yandan Sarıgöllü üzüm üreticileri de salkımların etkilendiği güneş yanıkları ile yeniden salkımların elden geçireceklerini ifade etti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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