Manisa Şehir Hastanesi’nde ağrılardan kurtaran poliklinik! 16 bin kişiye çare oldu

Manisa Şehir Hastanesi bünyesinde, her türlü kronik ağrının yanı sıra sebebi bulunamayan şiddetli ağrılarla ilgilenen Algoloji (Ağrı Tedavisi) Polikliniği, 2 buçuk yılda yaklaşık 16 bin hastaya hizmet verdi.

Manisa Şehir Hastanesi'nde hizmet veren Algoloji Polikliniği; nöroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, beyin ve sinir cerrahisi, romatoloji gibi birçok branştan yönlendirilen hastalara girişimsel ve medikal tedaviler uygulayarak, uzun süredir geçmeyen ya da sebebi henüz belirlenemeyen ağrılarının tedavisine katkı sağlıyor. Genellikle kas-iskelet sistemi ağrıları, boyun ağrıları, omuz-kol ağrıları, sırt ağrıları, bel-bacak ağrıları, damar tıkanıklığına bağlı ağrılar, kanser ağrıları, nevraljiler ve nedeni belirlenemeyen ağrıların tedavi edildiği poliklinik, Manisa'da binlerce vatandaşın yüzünü güldürdü.

Manisa Şehir Hastanesi Algoloji Polikliniğinde görevli Uzm. Dr. Hatice Gümüş, polikliniğin amacı ve verdiği hizmet hakkında açıklamalarda bulundu. Gümüş, "Algoloji polikliniğine 3 aydan uzun süren kronik ağrısı olan hastalarımız başvuruyor. Sıklıkla ortopedi polikliniğinden, beyin cerrahisi polikliniğinden, nöroloji polikliniğinden, dahiliye polikliniğinden hastalar, yeşil alan açılarak, 182 veya MHRS'den randevu alıp başvurabiliyorlar. Büyük bir yoğunluğumuz var. Manisa'da özellikle bel ağrısı şikayetiyle yoğun hasta alıyoruz. Bunun sebebini bölgemizin tarımla uğraşması olarak görüyoruz. Bel ağrıları, boyun ağrıları, omuz ağrıları, kalça ağrıları, diz ağrıları, geçmeyen dirsek ağrıları, el bileğinde sinir sıkışmalarına bağlı ağrılar, ilaçla tedavi edilemeyen diyabetik ağrılar, kanser hastalarının ağrılarına, hem medikal gerektiği zaman da girişimsel işlemlerle de müdahale yapıyoruz. Bel ağrılı hastalar bana daha çok beyin cerrahisi, polikliniğinden, ortopedi polikliniğinden, fizik tedavi polikliniğinden geliyorlar. Bu hastalar tanısı konmuş, ilaçla tedavisi başlanmış, fizik tedaviye yönlendirilmiş ve fizik tedaviden de yeterli yanıt alınamamış hastalar oluyor. Hastalar bize 'Hocam belim ağrıyor, iğne yapıyormuşsunuz. O yüzden geldim' diyor. Evet tabii ki iğne yapıyoruz ama iğneye kadar birçok şey de yapıyoruz. Medikal tedavi yapıyoruz. Yeterli fizik tedavi almasını sağlıyoruz. 'Omzum ağrıdı, iğne yapıldı geçti' Aslında böyle bir şey yok. Hiçbir tedavi yoktur ki tek başına ağrıyı azaltsın. Medikal tedavi, fizik tedavi, gerekirse girişimsel algolojik tedaviler Bunların üçünü birden yöneten bir bilim dalıdır algoloji" dedi.

16 BİN HASTA MUAYENE EDİLDİ

Hastanede tedavi gören hastaların sayıları hakkında da bilgi veren Gümüş, "2 buçuk yıl içerisinde ortalama 16 bin hastayı muayene ettik ve bunlardan 14 bin hastaya da işlem yaptık. Bu işlemlerimizi müdahale odamızda ultrason cihazı eşliğinde yaptığımız küçük girişimsel işlemler ve ameliyathane ortamında yaptığımız girişimsel işlemleri kapsamakta" diye konuştu.

Aşırı bel ağrısı ve sancılardan dolayı Algoloji Polikliniğine başvurduğunu belirten Mehmet Ali Şimşek, "Ağrılarım sebebiyle uyuyamıyor, çalışamıyor ve ayakta duramıyordum. İleri derece fıtığım var. 2 hafta önce tedavi aldım. Ağrılarımın yüzde 90'nı geçti. Şu anda ufak çaplı uyuşmalarım oluyor ama o da çok rahatsız etmiyor. Kontrol için tekrar hocamıza geldim" ifadelerini kullandı.