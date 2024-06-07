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Manisa'da seyir halindeki otobüs bir anda yanmaya başladı

Manisa'da seyir halindeki özel halk otobüsünün arka kısmı bir anda yanmaya başladı. Yangını fark erken eden şoför, emniyet şeridine çektiği otobüsten yolcuları tahliye ederek facianın önüne geçti.

İHA
Manisa’da seyir halindeki otobüs bir anda yanmaya başladı

Manisa'da dün saat 17.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampalarında yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 AG 529 plakalı özel halk otobüsünden İzmir istikametinden Uşak istikametine gittiği esnada alevler yükseldi.

Otobüsün arka kısmından alevler yükseldiğini erken fark eden otobüs sürücüsü, otobüsü emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti. Çevreden geçen vatandaşların yangın tüpleri ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle herhangi yaralanma ve can kaybı olmazken, özel halk otobüsünde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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