Anne ile kızı ölüm ayırdı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde taksi ile minibüsün çarpıştı. Kaza, önceki gün saat 23.00 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ankara yönüne giden Büşra Ünlükoç (24) yönetimindeki minibüs, kavşakta Kadir Kaya'nın (42) kullandığı taksiyle çarpıştı.
Turgutlu Devlet Hatanesi'ne kaldırılan diğer yaralıların tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.
Kazada 5 kişi yaralanırken, minibüs sürücüsü Büşra Ünlükoç'un kucağındaki kızı Eylül Mavi Ünlükoç yaşamını yitirdi. Minik Mavi dün Manisa'nın Ahmetli ilçesi Kendirli Mahallesi'nde toprağa verildi.