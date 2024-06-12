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Manisa'da müstehcen yayın operasyonu

Manisa merkezli 15 ilde dev operasyon yaplıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda müstehcen yayın yapan ve satan 24 şüpheli yakalandı.

İHA
Manisa’da müstehcen yayın operasyonu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, mesajlaşma uygulaması üzerinden, müstehcen yayınlarını ülkeye sokan, satan, yayın yapan ve depolayanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Manisa merkezi İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Muğla, Balıkesir, Bursa, Denizli, Aksaray, Tekirdağ, Amasya, Kocaeli, Samsun ve Osmaniye illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 24 şüpheli şahsın tamamı dijital materyalleri ile birlikte ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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