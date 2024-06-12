Yatalak hasta evinde çıkan yangında can verdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 79 yaşındaki yatalak hasta Ümmü Ocak, evinde çıkan yangında alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Kurtuluş Caddesi'ndeki Ümmü Ocak'a ait iki katlı binanın alt katındaki evde, bugün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler, kısa sürede tüm evi sardı. 3 çocuk annesi yatalak hasta Ocak, alevlerin arasında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DUMANDAN ETKİLENDİ

Alevlere müdahale etmek isteyen çevredekilerden Mehmet Deniz (46) dumandan etkilendi. Deniz'e ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaptı. İtfaiye ekipleri, alevlere su sıkarak müdahalede bulundu. Alevler, üst kata ve çevredeki diğer binalara sıçramadan 1 saatlik çaba sonucunda söndürüldü.

Alevlerin söndürülmesinin ardından içeri giren itfaiye ekipleri; yalnız yaşayan ve günlük bakımı yakında oturan çocukları tarafından yapıldığı öğrenilen, yatalak hasta Ocak'ın cansız bedenine ulaştı. Ocak'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedenin araştırılırken, polis soruşturma başlattı.