Arsa ve arazi satış yetkisini meclise verdi

MANİSA'NIN Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, belediye arazilerinin satışına ilişkin kendisinden önceki dönemde Belediye Meclisinin Belediye Başkanına verdiği yetkiyi, Belediye Meclisine devretti. Başkan Cıllı'dan önceki 5 yıllık döneminde belediyeye ait 62 bin metrekare arsa ile bin 595 dönüm tarla satılmış, bu satışlar ilçe halkının büyük tepkisini çekmişti.

'OLMASI GEREKEN BUYDU'

BAŞKAN Cıllı, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, demokrasinin gereğini yerine getirdiklerini ifade ederek şunları kaydetti: "Gerekli hallerde satılacak olan tüm arsa ve arazilerin satış yetkisi, Belediye Başkanında değil, değerli belediye meclis üyelerinde ve meclisimizin inisiyatifinde olacaktır. Olması gereken ve doğru olan da buydu zaten. Hayırlı olsun."