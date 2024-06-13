  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Arsa ve arazi satış yetkisini meclise verdi

Arsa ve arazi satış yetkisini meclise verdi

CÜNEYT HASÇELİK
Arsa ve arazi satış yetkisini meclise verdi

MANİSA'NIN Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, belediye arazilerinin satışına ilişkin kendisinden önceki dönemde Belediye Meclisinin Belediye Başkanına verdiği yetkiyi, Belediye Meclisine devretti. Başkan Cıllı'dan önceki 5 yıllık döneminde belediyeye ait 62 bin metrekare arsa ile bin 595 dönüm tarla satılmış, bu satışlar ilçe halkının büyük tepkisini çekmişti.

'OLMASI GEREKEN BUYDU'

BAŞKAN Cıllı, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, demokrasinin gereğini yerine getirdiklerini ifade ederek şunları kaydetti: "Gerekli hallerde satılacak olan tüm arsa ve arazilerin satış yetkisi, Belediye Başkanında değil, değerli belediye meclis üyelerinde ve meclisimizin inisiyatifinde olacaktır. Olması gereken ve doğru olan da buydu zaten. Hayırlı olsun."

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA