  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika İzmir haberi... Manisa'nın Kula ilçesinde Esenyazı Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA
Manisa’da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

İlçeye bağlı Esenyazı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Öte yandan İzmir'in Bergama ilçesinde tarım alanında çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA