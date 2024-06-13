Manisa’da tefeci operasyonu: 5 gözaltı

Manisa'nın Saruhanlı ve Yunusemre ilçelerinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün, 'Tefecilik', 'Silahlı yağma' ve 'Tehdit' suçlarını örgütlü olarak işleyen 5 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 8 adres ve 4 araçta yapılan aramalarda 16 senet, 6 satış sözleşmesi, 2 vekaletname, 1 tapu senedi ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.