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Haberler Manisa Yatağa mahkum hastanın acı sonu

Yatağa mahkum hastanın acı sonu

HABER MERKEZİ
Yatağa mahkum hastanın acı sonu
MANİSA'NIN Alaşehir ilçesinde tek başına kalan Ümmü Ocak'ın (79) evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının dumanı fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde yanan eve ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Yangında evde mahsur kalan ve aynı zamanda yatalak hasta olan Ümmü Ocak, hayatını kaybetti. Çıkan yangına ilk müdahaleyi yapmak isteyen Mehmet Deniz (46) de dumandan etkilenirken, sağlık ekipleri Deniz'e olay yerinde oksijen tedavisi uyguladı.
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