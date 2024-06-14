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Haberler Manisa Manisa'da korkunç kaza: Yaşlı çift hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Manisa'da korkunç kaza: Yaşlı çift hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci olay sonucu yaşlı karı koca yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı.

İHA
Manisa’da korkunç kaza: Yaşlı çift hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Manisa'da Salihli-Köprübaşı eski yolu Bezirganlı mevkiinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ziya D. (60) yönetimindeki 45 AND 476 plakalı otomobil, H.S.(67) yönetimindeki 47-NDS-3 yabancı plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 45 AND 476 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Sabri Akşen (78) ve eşi Hatice Akşen (78) hayatını kaybederken, otomobil sürücüleri yaralandı.

Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazada hayatını kaybeden Sabri ve eşi Hatice Akşen çiftinin cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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