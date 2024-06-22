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Haberler Manisa Manisa Salihli'de orman yangını

Manisa Salihli'de orman yangını

HABER MERKEZİ
Manisa Salihli’de orman yangını

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Salihli'de Yağbasan Mahallesi Dibekdağı mevkisinde, saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Salihli Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Havadan 4 uçak, 3 helikopter,'in aralıksız su attığı bölgede 10 arazöz, 2 su ikmal ve 2 dozerde görev yapıyor. Bölge halkının da destek verdiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

ALEVLER KONTROL ALTINDA

ÖTE yandan perşembe günü İzmir'in Bergama, Karaburun ve Urla ilçeleri ile Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Bölgelerdeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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