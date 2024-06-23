Yangın dehşetini yaşayanlar anlattı

Salihli'de makilikte başlayıp, ormana sıçrayan, iki mahallenin tahliye edildiği yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 14 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangında ilk belirlemelere göre 300 hektar alan zarar gördü. Alevlere ilk olarak 4 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale yapıldı.

2 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgarın etkisini artırmasıyla birlikte alevler, Yağbasan ve Karasavcı mahallerine doğru ilerledi. Her iki mahalle de tedbir amacıyla boşaltıldı. Kimi aileler araçlarıyla mahalleden ayrılırken, kimileri ise hayvanlarıyla yaya olarak evini terk etti. Bazı aileler yakınlarının yanına yerleşirken, bazıları ise Manisa Valiliği öncülüğünde kurumların misafirhanelerine yerleştirildi. Alevlere müdahalede kara ve hava ekipleri attırıldı.

Karasavcı Mahallesi Muhtarı Adem Helvacı

300 HEKTAR KÜLE DÖNDÜ

Uçak ve helikopter sayısı 1'er artarken, ek olarak 2 arazöz, 1 dozer daha yangın bölgesine gönderildi. 5 uçak, 4 helikopter 51 söndürme ekibi, 9 hava aracı, 9 iş makinesi ve 337 personelle karadan ve havadan yapılan yangında alevlerin sıçradığı Karasavcı Mahallesi'nde 2 ev 1 depo zarar gördü. Müdahale sırasında 3 orman işçisi de yaralandı. İşçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. İlerleyen saatlerinde rüzgarın etkisi iyice arttı, alevler bu kez de Poyrazdamları Mahallesi'ne doğru yön değiştirdi. Saatler 02.00'ı gösterdiğinde yangın kontrol altına alınıp, soğutma çalışmalarına başlandı. Yangında ilk belirlemelere göre 300 hektar alan zarar gördü. Ekipler her iki mahallede hasar tespit çalışması başlattı.

HER ŞEYİMİZ YANDI

Karasavcı Mahallesi Muhtarı Adem Helvacı "Gördüğünüz gibi büyük bir felaket yaşadık. Mahallemizde 4 evde hasar meydana geldi. Ayrıca tarım aletleri, iş makinaları, motosikletler, tarım alanları da yandı" dedi. Evi yanan vatandaş ise İbrahim Bilal ise "Bu yangında en çok hasarı mahallemiz gördü. Benim evimde tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında babam ile şehir dışında idim. Mahalleye geldiğimizde evimiz çoktan yanmıştı ve mahallede tahliye edilmişti. Evimiz, traktörümüz, her şeyimiz yanmış. Çok üzgünüz" dedi.

DÖRT ŞEHİRDEKİ YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ

Öte yandan Balıkesir, Uşak Aydın ve Çeşme'de meydana gelen yangınların kontrol altına alındığı bilgisine ulaşıldı. Balıkesir Avşa adasında çıkan arazi ve ot yangını yerleşim yerlerine yakın olması sebebiyle vatandaşlarda paniğe neden oldu. Havadan helikopter ile karadan ise itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sonucunda her iki yangında kontrol altına alındı. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangında 11'i metruk olmak üzere toplam 13 ev küle döndü. Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 3 köy evi zarar gördü. İzmir'in Çeşme ilçesinde ise makilik alanda çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonucu 4 saat sonra kontrol altına alındı.