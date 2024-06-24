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Haberler Manisa Murat öğretmen saçlarını kanser hastalarına bağışladı

Murat öğretmen saçlarını kanser hastalarına bağışladı

14 yılda 4 kez saçlarını uzatan Murat öğretmenin kampanyasına öğrencilerinin yanı sıra velilerden biri saçını uzatıp, bağışlayarak, okulun yakınındaki bir kuaförde saç kesimlerini ücretsiz yaparak destek verdi.

HABER MERKEZİ
Murat öğretmen saçlarını kanser hastalarına bağışladı

MANİSA'DA, 15 yıldır öğrencileriyle birlikte uzattığı saçlarını 'Saçım Saçın Olsun' projesi kapsamında kanser hastaları için bağışlayan sınıf öğretmeni Murat Selvi (50), son bağışını yaptı. Saçlarına ak düşmesi nedeniyle projesini sonlandıran Murat öğretmen, son kez öğrencileri ve kendisine destek veren bir veliyle birlikte 2 yıldır uzattığı saçlarını kestirdi. Amacının öğrencilerine kanser hastaları için farkındalık kazandırmak olduğunu belirten Selvi, "Kendim devam edemeyecek olsam da önümüzdeki yıl, projeyi öğrencilerimle birlikte sürdürmeyi düşünüyorum" dedi.

Selvi, "Bu konuda öğrencilerim çok duyarlı oldu. Saçlarımızın kimlere peruk olduğunun geri dönüşü bizlere yapılırken, bağışlarımız ile kanserden etkilenen insanlara bir nebze de olsa moral aşılamış olduk. Öğrencilerimiz bu süreçte kanser ile ilgili bilinçlendi. Kanserden nasıl korunulduğunu, kanserli insanlara nasıl empati yapıldığını da öğrenerek, bunu yaşam biçimi haline getirdi" şeklinde konuştu.

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