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Manisa'da gece saatlerinde korkutan deprem

AFAD verilerine göre Manisa'nın Soma ilçesinde saat 01.36'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Manisa Valisi Enver Ünlü, depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini belirtti.

AA
Manisa’da gece saatlerinde korkutan deprem

Manisa'nın Soma ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 01.36'da merkez üssü Soma olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin yaklaşık 10,24 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Depremin ardından büyüklüğü 1,8 ile 3,1 arasında 4 artçı sarsıntı oldu.

VALİDEN AÇIKLAMA

Manisa Valisi Enver Ünlü, merkez üssü Soma olan 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini belirtti.

Vali Enver Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Merkez üssü Soma Büyükışıklar Mahallemiz olan saat 01.36'da meydana gelen 4,8 şiddetindeki depremde herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Ekiplerimiz tarafından sahada gerekli kontroller yapılmaktadır. Geçmiş olsun."

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