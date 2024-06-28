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Haberler Manisa Manisa'da 34 adrese baskın: 46 firari yakalandı

Manisa'da 34 adrese baskın: 46 firari yakalandı

Manisa'da suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. İl genelinde aranması olan şahısların bulunduğu 34 adreste 46 firari yakalandı.

İHA
Manisa’da 34 adrese baskın: 46 firari yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak 34 adreste eş zamanlı olarak yapılan aramalarda, çeşitli suçlardan ifadesi için aranan 26 şahıs, 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranan 15 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranan 4 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 46 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 9'unun dolandırıcılık suçundan, 6 şahsın hırsızlık suçundan, 2 şahsın yağma suçundan, 1 şahsın cinsel suçlardan, 28 şahsın da diğer suçlardan arandığı öğrenildi. Yakalanan 46 şahıstan 20'sinin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği, diğer 26 kişinin ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

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